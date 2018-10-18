Washington Post опубликовала последнюю статью исчезнувшего журналиста Хашукджи

Участница протестной акции с портретом журналиста Джамаля Хашукджи около консульства Саудовской... Osman Orsal/Reuters

Газета The Washington Post опубликовала последнюю статью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

В статье, которую Хашукджи написал перед своим исчезновением, он говорит об ужесточении цензуры в арабских СМИ и усилении влияния на них государства.

В частности, он уделяет особое внимание арестам арабских журналистов, которые замалчивают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что перед смертью исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали, а затем обезглавили.