Washington Post опубликовала последнюю статью исчезнувшего журналиста Хашукджи

Газета The Washington Post опубликовала последнюю статью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

В статье, которую Хашукджи написал перед своим исчезновением, он говорит об ужесточении цензуры в арабских СМИ и усилении влияния на них государства.

В частности, он уделяет особое внимание арестам арабских журналистов, которые замалчивают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что перед смертью исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали, а затем обезглавили.