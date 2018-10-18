Washington Post опубликовала последнюю статью исчезнувшего журналиста Хашукджи
Газета The Washington Post опубликовала последнюю статью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В статье, которую Хашукджи написал перед своим исчезновением, он говорит об ужесточении цензуры в арабских СМИ и усилении влияния на них государства.
В частности, он уделяет особое внимание арестам арабских журналистов, которые замалчивают местные СМИ.
Ранее сообщалось, что перед смертью исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали, а затем обезглавили.