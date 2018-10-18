NBC: к США движется «караван мигрантов»

К границе США приближается «караван мигрантов», сообщает NBC со ссылкой на источник в правительстве страны.

Уточняется, что процессия насчитывает около 4 тысяч человек.

По данным источника, все мигранты - беженцы из Гондураса. Также сообщается, что власти Мексики из-за приближения беженцев направили около 500 полицейских со своей стороны границы.

Ранее сообщалось, что численность нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах в два раза больше, чем говорит официальная статистика.