Скворцова: пострадавшие в Керчи в основном получили ранения при взрыве

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что пострадавшие при нападении в политехническом колледже в Керчи в основном получили ранения в результате взрыва, передает РИА «Новости».

По ее словам, большая часть ранений были получены при взрыве бомбы с металлическими конструкциями.

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Она также отметила, что шестеро пострадавших уже были переведены в Симферополь.

Ранее в Крыму рассказали, где будут искать источник агрессии стрелка из Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.