Украина потребует экстрадиции задержанного в Москве вице-премьера Крыма

Прокуратура «автономной республики Крым» (украинская организация, базирующаяся в Киеве) потребует от России экстрадировать бывшего депутата Верховной рады, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который был задержан в Москве, передает «112 Украина».

»Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что Нахлупин обвиняется в совершении государственной измены.

Ранее сообщалось, что вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина задержали в Москве.