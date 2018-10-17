Детский омбудсмен прокомментировала наличие у керченского стрелка разрешения на оружие

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева сообщила, что информация о наличии у 18-летнего Владислава Рослякова разрешения на оружие не подтвердилась, передает РИА «Новости».

Она отметила, что на данный момент доказательств нет, однако это не окончательная информация.

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«Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», — сказала Клюева.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в СК пообещали проверить, находился ли стрелок из Керчи под чьим-либо влиянием.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.