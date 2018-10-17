Знакомые керченского стрелка назвали возможную причину трагедии

Знакомые 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи, назвали возможную причину его поступка, передает РЕН ТВ.

По их словам, молодой человек мог взять в руки ружье из-за неразделенной любви.

Сообщается, что Росляков на протяжении пяти месяцев встречался с девушкой, однако она его бросила. По предварительным данным, парень мог искать в колледже свою бывшую возлюбленную, чтобы расправиться с ней.

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О том, что стрельба могла произойти из-за девушки, также передает в прямом эфире телеканал «Россия 24».

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали об увеличении числа жертв трагедии в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.