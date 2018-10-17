Директор колледжа в Керчи сравнила нападение с Бесланом

Директор Керченского политехнического колледжа, где были в результате нападения одного из учащихся были убиты 19 человек, Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с терактом в Беслане, передает сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих людей перестреляли», — сказала Гребенникова.

Реклама

По ее словам, в школе проводилось мероприятие, с которого она уехала за пять или десять минут до нападения.

Ранее стало известно, как стрелок из Керчи получил разрешение на ружье.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.