ЦИК прекратил подготовку к пенсионному референдуму

ЦИК России отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменениях в пенсионное законодательство, собщает ТАСС.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что представители группы не отправили оформленное по закону ходатайство в нужный срок.

Реклама

Всего инициативные подгруппы по различным вопросам референдума были зарегистрированы в 73 регионах.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о льготах для людей предпенсионного возраста.