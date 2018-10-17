ЦИК прекратил подготовку к пенсионному референдуму
ЦИК России отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменениях в пенсионное законодательство, собщает ТАСС.
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что представители группы не отправили оформленное по закону ходатайство в нужный срок.
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Всего инициативные подгруппы по различным вопросам референдума были зарегистрированы в 73 регионах.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о льготах для людей предпенсионного возраста.