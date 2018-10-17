Вице-премьер Крыма задержан в Москве

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин задержан в Москве. Об этом в фейсбуке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Нахлупин курировал дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программысоциально-экономического развития Крыма.

«Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это Государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети»», — написал Аксенов.

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Он отметил, что органы власти оказывают содействие правоохранителям, предоставляют все необходимые документы и информацию.

«Мы заинтересованы в установлении истины», — написал он.

Аксенов выразил уверенность, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся «и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица».