Суд отклонил иск порноактрисы к Трампу

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая обвинила президента США Дональда Трампа в клевете в ее адрес. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представляющий интересы порноактрисы адвокат Майкл Авенатти в свою очередь заявил, что данное решение будет обжаловано. Он также выразил уверенность, что «все еще может измениться».

В конце сентября федеральный судья в Лос-Анджелесе заявлял, что иск порноактрисы может быть отклонен. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что адвокаты Трампа также настаивают на таком решении.