Экс-мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева к четырем годам колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Кроме того, в течение трех лет экс-мэру запрещено занимать должности государственной муниципальной службы.

Мусаев обвиняется по пункту «в» ч. 3 ст 286 УК России (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в результате его действий Республике Дагестан был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей. В январе 2018 года он был отстранен от должности мэра Махачкалы.