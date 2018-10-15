Посольство Ирана в Анкаре эвакуировали из-за сообщения о готовящемся теракте
Посольство Ирана в Анкаре было эвакуировано из-за сообщения о возможности взрыва. Об этом сообщает газета Daily Sabah.
Отмечается, что в посольстве получили звонок с предупреждением о том, что террорист-смертник планирует устроить в здании взрыв.
После этого турецкая полиция эвакуировала посла Ирана, здание дипломатической миссии было оцеплено.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп до разрешения ситуации с пастором Эндрю Брансоном планировал закрыть американское посольство в Турции.