Посольство Ирана в Анкаре эвакуировали из-за сообщения о готовящемся теракте

Посольство Ирана в Анкаре было эвакуировано из-за сообщения о возможности взрыва. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Отмечается, что в посольстве получили звонок с предупреждением о том, что террорист-смертник планирует устроить в здании взрыв.

После этого турецкая полиция эвакуировала посла Ирана, здание дипломатической миссии было оцеплено.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп до разрешения ситуации с пастором Эндрю Брансоном планировал закрыть американское посольство в Турции.