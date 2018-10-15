Президент Болгарии отреагировал на убийство журналистки Мариновой

__is_photorep_included12012661: 1

Болгарский президент Румен Радев дал комментарий в связи с недавно произошедшим убийством журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает trud.bg.

Отмечается, что президент страны призвал сотрудников правоохранительных органов раскрыть обстоятельства произошедшего.

Реклама

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют... что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются», — заявил Радев.

Он добавил, что такие преступления должны быть наказаны по всей строгости закона.

Ранее в болгарском городе Русе прошли похороны журналистки Виктории Мариновой, убитой 6 октября.