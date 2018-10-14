В центре Киева произошло новое столкновение с полицией

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Руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил о том, что в центре Киева прошли столкновения между гражданами и полицией во время празднования 76-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), передает «112 Украина».

«Я категорически опровергаю применение спецсредств, в частности резиновых дубинок и слезоточивого газа. Полиция проверяет оперативно информацию о возможном внесении или ввозе в центральную часть города, где проходит много массовых мероприятий и находятся тысячи людей, запрещенных предметов или тех, которые могут представлять потенциальную опасность», – сказал Шевченко.

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По его словам, причиной столкновений стало транспортное средство, после поступления информации о наличии в нем потенциально опасного предмета.

«Лица, которые там были начали этому препятствовать, была определенная эмоция, толкотня, чехарда, и именно это препятствие, на наш взгляд, свидетельствует о том, что не так уж миролюбивые намерения были у тех, кто хотел этот предмет ввезти в центральную часть города», — добавил он.

После этого мужчины бросили две петарды, однако полицейские изъяли у них «опасный предмет», которым оказалась крупногабаритная военная палатка.

Ранее сообщалось, что полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину‍ в Киеве.

«Украинская повстанческая армии» — запрещенная в России экстремистская организация.