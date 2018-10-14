В Ватикане канонизировали Папу римского Павла VI

В Ватикане был признан святым папа Римский Павел VI, настоящее имя которого Джованни Баттиста Монтини. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он занимал папский престол в период с 1963 по 1978 годы.

Согласно имеющейся информации, вместе с ним такого же статуса удостоился архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро. В 1980 году его во время богослужения убили боевики. Кроме них, были канонизированы еще пять человек.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск собирается канонизировать кардинала Польши Стефана Вышиньского, значимую фигуру в борьбе за религиозные свободы, преследуемого коммунистами во время «холодной войны».