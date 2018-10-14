Отказавшаяся жить на 3,5 тысячи экс-министр годами получала матпомощь из бюджета

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова четыре года получала материальную помощь из бюджета региона. Об этом сообщает центр журналистских расследований «Медиаликс 64».

Ранее Соколова на обсуждении увеличения прожиточного минимума в Саратовской области заявила, что этих денег достаточно для «минимальных физиологических потребностей». При этом сама чиновница отказалась жить на такие деньги, заявив, что ей это не позволяет «статус министра». Впоследствии ее уволили.

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Журналисты подсчитали, что за прошлый год Соколова заработала почти 3 млн руб. Таким образом, подсчитали на портале, в месяц экс-министр получала 191 тыс. руб., а ежедневно — 6 тыс. 290 руб.

В «Медиаликс 64» отметили, что помимо зарплаты Соколова «практически ежегодно» также получала из регионального бюджета материальную помощь, которая составляет 100 тыс. руб. По данным журналистов, эти деньги она получила в 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017 годах.