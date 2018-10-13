Патриарх Кирилл призвал молиться за примирение на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться за примирение на Украине во время проведения Священного Синода РПЦ, пепередает РИА «Новости».

«Я всех ваш прошу молиться, чтобы принимаемые синодом решения содействовали умиротворению взволнованного украинского общества, ограждению нашей церкви от возможных нападок и притеснений», — сказал патриарх.

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Заседание Синода пройдет в Минске в понедельник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны с призывом выйти с молитвой за предоставление автокефалии.