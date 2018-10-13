В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинопольскому патриархату

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Синод Русской православной церкви (РПЦ) даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине, передает РИА «Новости».

Сообщается, что заседание Священного Синода РПЦ состоится в Минске в понедельник, 15 октября.

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«Ответ Священного Синода Русской православной церкви будет адекватным и жестким», — сказал Волков.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в поддержке церковной провокации на Украине. Министр отметил, что вмешательство в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России, а также «в любом другом нормальном государстве».