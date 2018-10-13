Украинские каналы начали проверять на соблюдение квот на украинский язык

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 13 октября начинает проводить мониторинг эфира телеканалов по соблюдению квот на украинский язык, передает «Укринформ».

Как отмечается, до 13 октября на протяжении года закон действовал в пробном режиме, теперь он официально вступил в силу. Первые результаты мониторинга член национального совета Сергей Костинский пообещал предоставить через шесть недель.

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По имеющимся данным, во время тестового действия закона были зафиксированы нарушения со стороны пяти спутниковых телеканалов.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% эфирного времени с 7.00 до 22.00, местным каналам установили ограничение 50%. За невыполнение квот вещателям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в марте киевская радиостанция заплатила самый большой штраф по закону о квоте на украинский язык.