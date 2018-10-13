Кличко захотел отказаться от горячего водоснабжения в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы «Киев LIVE» заявил, что в Киеве рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения и введения локальной теплогенерации.

«Эксперты просчитывают, потому что очень дорого стоит не только нагрев воды для городской системы горячего водоснабжения, но и содержание сетей и сама транспортировка этой нагретой воды, во время которой, кстати, теряется огромное количество тепла. Это потери энергии, это потери воды и, учитывая состояние сетей, которым по 20, 30, а то и по 50 лет.., локальная теплогенерация гораздо выгоднее», — сказал Кличко.

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Он также подчеркнул, что в европейских странах и в США практически нет систем централизованного отопления.

Ранее Кличко пошутил про отсутствие горячей воды в Киеве.