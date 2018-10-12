Посольство России подтвердило задержание двух россиян в Турции

Граждане России Рашид Еникеев и Элана Рахманова были задержаны в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирину Касимову.

Как отмечается, причины и обстоятельства задержания в настоящее время уточняются.

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«Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем», — сказала Касимова.

Ранее агентство DHA сообщило о задержании в провинции Кайсери на юго-востоке Турции двух россиян по подозрению в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.