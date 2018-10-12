Камчатский министр здравоохранения ушла на пенсию после обвинений в растрате

Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, которую подозревают в хищении 22 млн руб., ушла на пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Татьяна Лемешко изъявила желание выйти на пенсию», — сообщили в пресс-службе.

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Представитель правительства также подчеркнул, что это решение является «ее законным правом».

Лемешко 62 года, она руководит камчатским минздравом с 2008 года.

Ранее в управлении Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю проинформировали о предъявлении обвинений Лемешко. По версии обвинения, экс-глава минздрава состояла в сговоре с учредителем коммерческой организации, а также с его адвокатом.