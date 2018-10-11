В РПЦ отреагировали на снятие анафемы с Филарета

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что решение Синода о снятии анафемы с главы раскольничьей Украинской православной церкви Филарета Денисенко не может быть признано, передает РИА «Новости».

По его словам, подобное решение противоречит основным каноническими нормами церковного строя.

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Ранее глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что Синод Вселенского патриархата снял с него анафему.

По его словам, такое решение было необходимо, чтобы признать действительным епископат, который был рукоположен Филаретом после наложения анафемы.