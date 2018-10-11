СК просит арестовать вице-президента ОАК

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила о том, что следствие попросило арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Герасимова по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд», — сказала Царева.

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По ее словам, Герасимова просят арестовать до 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил выделить ОАК 17 млрд рублей.