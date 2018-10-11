Прокуратура не выявила нарушений при расследовании дела «Нового величия». Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о причастности свидетеля Александра Константинова («Руслана Д.») к российским спецслужбам.

«Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, проведении доследственной проверки, возбуждении и расследовании уголовного дела. При проверке прокуратурой соблюдения законности на этих этапах [расследования дела «Нового величия] нарушений требований законодательства не выявлено», — заявил Куренной.

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Он отметил, что на данный момент оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, сроки расследования дела продлены.

Ранее суд продлил арест четырем фигурантам дела «Нового величия» на три месяца.