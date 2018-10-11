WP: наследный принц хотел заманить журналиста Хашкаджи в Саудовскую Аравию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд хотел заманить оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в страну, чтобы его задержали. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии имеют непосредственное отношение к исчезновению журналиста. Также отмечается, что представители страны в последние месяцы неоднократно звали Хашкаджи вернуться на родину. В частности, ему предлагали защиту и высокооплачиваемую работу на правительство. Сам журналист, подчеркнули в газете, скептически относился к таким предложениям.

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Ранее турецкая полиция сообщала, что Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти отрицают причастность к преступлению.

Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решает вопрос о санкциях против Эр-Рияда из-за убийства Хашкаджи.