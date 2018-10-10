У здания украинского МВД произошли столкновения

В Киеве у здания МВД произошли столкновения между митингующими и полицией. Об этом сообщает «Укринформ».

Как отмечает агентство, активист Сергей Мазур, в квартиру которого ночью бросили гранату, и группа депутатов пришли к зданию министерства для встречи с силовиками. Там же собрались около 50 митингующих, начались стычки с полицией. Один из них сообщил, что пострадал от удара полицейского.

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Кроме того, там же неизвестные облили журналистку телеканала NewsOne кефиром. Они попытались скрыться. Одного из нападавших задержали.

В ночь на 10 октября в квартиру активиста Сергея Мазура, помощника депутата Рады Игоря Луценко, бросили взрывное устройство. В результате пострадал отец Мазура. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.