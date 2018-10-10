СК возбудил дело после инцидента с самолетом в Якутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

На борту судна, прибывшего из Улан-Удэ находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Находившиеся в самолете люди спускались по надувному трапу. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью.

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Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.



Возбуждено уголовное дело

�� https://t.co/qnyDaw6fun pic.twitter.com/wJnSQw65SD

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Якутская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.