СК возбудил дело после инцидента с самолетом в Якутске

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

На борту судна, прибывшего из Улан-Удэ находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Находившиеся в самолете люди спускались по надувному трапу. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью.

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Ранее сообщалось, что Якутская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.