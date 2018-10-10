Аэропорт Якутска открыли на вылет после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным агентства, в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров самолета.

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Как отмечается, аэропорт все еще закрыт для приема самолетов.

Ранее сообщалось, что появилось видео эвакуации пассажиров из самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорте Якутска.