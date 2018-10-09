Трамп ввел режим ЧП во Флориде из-за урагана «Майкл»

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флориде из-за урагана «Майкл». Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Федеральным властям поручено оказать помощь в ликвидации последствий урагана, начавшегося 7 октября.

Максимальная скорость ветра в зоне урагана составляет 34 м/с.

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Ранее сообщалось, что власти штата Алабама ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Майкл». Также сообщалось, что губернатор Флориды Рик Скотт объявил эвакуацию в ряде округов штата из-за урагана.

Накануне тропический шторм «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана.