Задержанного по делу об убийстве журналистки Мариновой отпустят на свободу

Полиция не предъявила обвинений задержанному гражданину Румынии по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщает Reuters.

По словам главы местной полиции, расследование продолжается, задержанного мужчину отпустят.

«Наша работа продолжается, пока нет никаких фактов и обстоятельств, которые мы можем объявить. Румынский гражданин должен быть освобожден», — заявил шеф полиции Теодор Атанасов

Накануне стало известно, что в Болгарии в городе Русе убили 30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову. По данным следствия, причиной убийства могла стать ее расследовательская работа.