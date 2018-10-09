Возбуждено дело о хищении 188 млн рублей, выделенных институту Минобороны

Генеральная прокуратура на своем сайте сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 188 млн рублей, которые были выделены на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны.

«Установлено, что в 2012-2013 гг. ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн. рублей. При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники института не приняли каких-либо мер по возврату авансов по банковским гарантиям, сделав невозможным их взыскание. Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).