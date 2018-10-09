«Би-би-си»: обвиняемый по делу Скрипалей работал сельским диджеем

Подозреваемый в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров, которого, по версии западных СМИ, могут звать Александр Мишкин, работал сельским диджеем в после Лойга в Архангельской области, передает русская служба «Би-би-си».

Сообщается, что Мишкина опознали жители Лойги — Денис Краснов, который учился с ним в одной школе, и Марина Чобану, которая сказала, что давно уехала из поселка.

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Полиция Великобритании отказалась комментировать публикации СМИ, якобы установивших «настоящее имя» Александра Петрова.

Ранее сообщалось, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала утверждения о службе Александра Петрова и Руслана Боширова в ГРУ «дезинформацией».