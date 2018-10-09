Переведенный из Ярославской области в Тюменскую глава УФСИН ушел в отставку

Руководитель УФСИН России по Тюменской области Алексей Костенко подал в отставку по собственному желанию, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

«Костенко освобожден от занимаемой должности в виду того, что подал рапорт по собственному желанию», — сообщили представители областного УФСИН.

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Отмечается, что обязанности главы УФСИН по области исполняет заместитель начальника ведомства Андрей Рукосмотров. Костенко был назначен на пост главы УФСИН по Тюменской области приказом президента от 3 октября 2017 года, ранее он на протяжении двух лет руководил УФСИН по Ярославской области.

Ранее сообщалось, что рассказавший о пытках в ярославской колонии заключенный вышел на свободу.