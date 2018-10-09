Bloomberg: юристы Трампа просят суд отклонить иск порноактрисы

Адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск, который против американского лидера подала порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, юристы президента США утверждают, что Трамп изначально не собирался придерживаться соглашения о неразглашении с Дэниэлс.

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Как отмечается, адвоката Трампа считают, что порноактриса сама нарушила данное соглашение.

Ранее Сторми Дэниелс призналась, что сожалеет о детальном рассказе встречи с Трампом в своей книге «Полное разоблачение».