СК возбудил дело после обнаружения утопленного в ванной ребенка в Москве

Представитель главка Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова заявила, что по факту обнаружения тела ребенка в ванне на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

По имеющимся данным, тело ребенка в наполненной ванне обнаружил его отец, когда вернулся в домой. Сообщается, что ребенок при этом был частично одет.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего ребенка»)», — сказала Иванова.

Она отметила, что с ребенком оставалась его мать, которая после инцидента исчезла из квартиры. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Подчеркивается, что на месте преступления работают следователи, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Коми задержали подозреваемого в убийстве дедушки и его внуков.