Telegraph назвал «настоящее имя» Александра Петрова из дела Скрипалей

Александра Петрова, которого британские власти называют одни из «отравителей Скрипалей», могут в действительности звать Александр Мишкин. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственное расследование.

По данным газеты, Мишкин — 39-летний сотрудник военной разведки.

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Ранее исследовательская группа Bellingcat рассказала, кем может быть Руслан Боширов, которого власти Британии также обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее данным, россиянина зовут Анатолий Чепига.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию из расследования, призвала Лондон предоставить информацию о Сергее Скрипале, прежде чем Москва будет говорить об Анатолии Чепиге.