Тропический шторм «Майкл» усилился до урагана

Тропический шторм «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По данным центра, ураган в настоящий момент находится на границе Мексиканского залива и Карибского моря. Он движется на север со скоростью примерно 3 км/ч.

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Максимальная скорость ветра в зоне урагана составляет 34 м/с.

Ранее во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации в 26 из 67 округов в связи с усилением на тот момент шторма «Майкл».