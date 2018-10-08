Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде

На нефтеперерабатывающем заводе на востоке Канады произошел мощный взрыв. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел на заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. Очевидцы рассказали, что почувствовали толчок от взрыва в своем доме, расположенном в нескольких кварталах от завода.

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В настоящий момент на предприятии наблюдается пожар. Местные жители отмечают, что пламя усиливается.

В Irving Oil подтвердили факт инцидента на их заводе и добавили, что в настоящий момент оценивают случившееся.