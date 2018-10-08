Лавров не увидел тайны в поездке в Гаагу обвиняемых в шпионаже россиян

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ничего тайного в поездке в апреле в Гаагу россиян, которых Нидерланды обвинили в шпионаже, передает РИА «Новости».

«Ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было… это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — сказал Лавров.

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По его словам, россиян задержали, ничего не объяснив, не дали связаться с российским посольством и попросили уехать.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не считают появившуюся в СМИ информацию о «вмешательстве» России в дела Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательством.