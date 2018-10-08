Во Флориде объявили режим ЧС из-за шторма «Майкл»

Власти американского штата Флорида объявили режим чрезвычайной ситуации в 26 из 67 округов в связи с усилением тропического шторма «Майкл», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора штата Рика Скотта.

Уточняется, что Скотт привел в готовность 500 членов национальной гвардии США, чтобы подготовиться к устранению последствий стихии.

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«Объявляя чрезвычайную ситуацию, губернатор Скотт гарантирует, что штат и местное правительство имеет достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к этому шторму», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что тропический шторм «Майкл» сформировался у берегов мексиканского штата Кинтана-Роо.