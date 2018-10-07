В Париже двое на мотоциклах открыли огонь возле Елисейских полей

Два человека были госпитализированы в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на мотоциклах рядом с Елисейскими полями в Париже, передает BFM TV.

Сообщается, что двое мужчин на мотоциклах обстреляли один из автомобилей рано утром, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшие из авто, которое было обстреляно, были направлены в больницу. Врачи оценили их состояние как критическое.

По предварительной версии правоохранительных органов, причиной произошедшего стало выяснение отношений.