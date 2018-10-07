Во ФСИН назвали число пострадавших в драке в Омской колонии

Представитель Управления ФСИН по Омской области Светлана Плотникова заявила, что в результате конфликта между заключенными ИК-6 пострадали менее десяти человек, передает «Говорит Москва».

«Менее десяти человек пострадали. Оказана медицинская помощь подразделений колонии. Сейчас локализуем этот конфликт», — рассказала Плотникова.

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По ее словам, территория колонии была оцеплена, сотрудники правоохранительных органов проводят операцию с целью обеспечения безопасности граждан, находящихся в городе.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №6 в Омской области произошла драка между осужденными.