В Коми задержали подозреваемых в убийстве дедушки и его внуков

Полиция республики Коми задержала подозреваемых в убийстве пожилого мужчины и его двух его внуков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Как отмечается, 4 октября в доме в поселке Кожва были обнаружены тела 54-летнего мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки с признаками насильственной смерти.

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По данным правоохроанителей, задержать подозреваемых удалось благодаря бдительности местного жителя, который заметил подозрительного мужчину, направляющегося в лес, и сообщил полицейским.

Как оказалось, житель поселка заметил объявленных в розыск по подозрению в данном преступлении — неоднократно судимого сожителя матери детей и его приятеля.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время рассматривают вопрос о вознаграждении местного жителя.