В Госдуме рассказали, зачем «воскресили» выдавшего Чапман шпиона

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что сообщение о «воскрешении» ранее объявленного мертвым американского шпиона Александра Потеева появляются в СМИ, чтобы поддерживать «скрипалевский» накал на соответствующем уровне, передает РИА «Новости».

«Вот такие фамилии там периодически всплывают в СМИ, потому что всем же хочется вот этот «скрипалевский» накал поддерживать на соответствующем уровне для того, чтобы лишний раз об этом говорить. Есть установленные законом правила…, я думаю, Россия действует в этом ключе. А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США», — сказал Луговой.

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Ранее BuzzFeed сообщил, что российский разведчик Александр Потеев, который сдал США Анну Чапман и несколько других российских агентов, жив.

Представители российской Службы внешней разведки отказались комментировать публикации западных СМИ о «воскрешении» экс-полковника СВР Александра Потеева.