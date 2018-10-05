На Кипре создадут пункты кормления бездомных кошек

Власти города Ларнаки на Кипре решили оборудовать несколько специальных точек, где туристы и местные жители смогут накормить бездомных кошек. Об этом пишет The Cyprus Mail.

В постановлении муниципалитета говорится, что власти города понимают озабоченность людей благополучием бродячих котов, однако призывают задумываться и о защите общественного здравоохранения.

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Как отмечается, теперь кормить кошек можно будет только в специально оборудованных для этого пунктах, которые должны поддерживаться в чистоте. Таким образом власти Ларнаки надеются «свести до минимума случаи передачи инфекционных заболеваний от животных людям».

По данным издания, один из пунктов кормления бездомных кошек уже открыт рядом с пляжем Макензи.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин.