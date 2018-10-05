В СПЧ рассказали об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека на своем сайте сообщил о том, что Следственный комитет России уведомил о расследовании уголовного дела в отношении руководства благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

В сообщении говорится о том, что уголовное дело было возбуждено 1 августа 2018 года в соответствии с ч. 1 ст. 201 УК России. Отмечается, что дело было заведено по заявлению бывшего члена правления фонда Натальи Авиловой о злоупотреблении полномочиями руководителем организации Ксенией Соколовой.

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Сообщается, что в ходе предварительного следствия действиям Соколовой будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что заявление в СК на фонд Доктора Лизы подала ее бывшая помощница.