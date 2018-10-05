В СВР отреагировали на сообщения о выдавшем Чапман шпионе

Представители российской Службы внешней разведки отказались комментировать публикации западных СМИ о том, что экс-полковник СВР Александр Потеев, который был осужден в России за госизмену, жив, передает РИА «Новости».

«Мы не комментируем эти сообщения», — заявили в пресс-бюро СВР.

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Ранее сообщалось, что Потеев жив.

Потеев выдал американским спецслужбам сеть российских агентов, среди которых была, в том числе, Анна Чапман. Позднеее между двумя государствами состоялся обмен осужденными шпионами: взамен на 10 россиян Москва выдала США четырех шпионов, в том числе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.