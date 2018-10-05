На Камчатке застрелили двух шальных медведей

Охотники застрелили двух медведей, которые регулярно выходили к людям и пугали жителей Елизовского района Камчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимира Гордиенко.

По его словам, жители района жаловались, что медведи «разворошили» мусорный контейнеры и мешали сменам на котельной. Гордиенко добавил, что животные тревожили местных жителей и днем, и ночью.

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«У них имеются определенные стереотипы поведения. Если он [медведь] попробовал один раз, уже нельзя ждать от него, что он каким-то образом будет обходить эту территорию», — объяснил Гордиенко причину убийства медведей.

Он также рассказал, что за весь год на Камчатке были застрелены 63 медведя, которые могли представлять опасность для людей.

Ранее сообщалось, что жительницу Вологодской области спасли из медвежьего «плена».