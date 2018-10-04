BuzzFeed: выдавший Чапман разведчик Потеев жив

Российский разведчик Александр Потеев, который сдал США Анну Чапман и несколько других российских агентов, жив. Об этом сообщает BuzzFeed.

По данным издания, в октябре 2016 года Потеев получил лицензию на ловлю рыбы в США, а в ноябре 2016 года проголосовал на президентских выборах.

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Как отмечается, издание не публиковало информацию о Потееве по просьбе ЦРУ.

При этом журналисты BuzzFeed установили адрес бывшего разведчика и несколько раз пытались с ним встретиться.

В июле 2016 года появилась информация о смерти экс-полковника российской внешней разведки Александра Потеева, заочно осужденного на 25 лет за госизмену и бежавшего в США.